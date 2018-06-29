اليورو يقفز بفعل توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن الهجرة والدولار يتراجع

قفز اليورو اليوم بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة خفف الضغط على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لكن تجارا قالوا أن المكاسب التي تحققت قد تكون قصيرة الأجل بسبب الانقسامات العميقة داخل الاتحاد الأوروبي. وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش كان اليورو مرتفعا 0.7% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1652 دولار ليتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر.

وهبط الين الياباني 0.1% إلى 110.65 ين للدولار بينما ارتفع الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.7377 دولار أمريكي. وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم 6 عملات كبرى 0.6% إلى 94.872. وكان المؤشر ارتفع إلى 95.534 يوم الخميس وهو مستوى كانت آخر مرة يسجله فيها قبل عام.

وعلى الرغم من انخفاض اليوم الجمعة كان المؤشر مرتفعا 5.5% خلال هذا الربع وهو الصعود الأول منذ الربع الأخير من عام 2016. وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوى في 7 أشهر ونصف الشهر عند 6.6522 يوان للدولار اليوم الجمعة. وخسرت العملة 3.5% هذا الشهر وهي خسارة فاقت هبوطا بلغ 2.7% في أغسطس 2015.