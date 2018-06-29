مبيعات التجزئة الألمانية تظهر أكبر انخفاض منذ مايو 2011

أظهرت مبيعات التجزئة الألمانية أكبر هبوط في سبع سنوات خلال شهر مايو حيث تراجعت دون المستويات المتوقعة وأذكت مخاوف بشأن النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا وسط مخاوف تجارية وسياسية متنامية.

وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو لهذا العام إلى اثنين بالمئة في وقت سابق من هذا الشهر مقارنة مع 2.5 بالمئة في توقعات ديسمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر متقلب غالبا ما تجري مراجعته، تراجعت 2.1 بالمئة على أساس شهري في مايو.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا نسبته 0.5 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة 1.6 بالمئة، مقارنة مع نمو نسبته 1.8 بالمئة في متوسط توقعات رويترز.