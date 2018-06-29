الاقتصاد البريطاني يسجل نموا أفضل من التوقعات

أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الفصل الأول هذا العام، لكن بتباطؤ عن الوتيرة المسجلة أواخر 2017.

وقال المكتب الوطني للاحصاء في بيان ان الناتج المحلي الاجمالي -- القيمة المجتمعة لجميع السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد ما -- نمت بنسبة 0,2% في الاشهر الثلاثة المنتهية في مارس.

وهذا نمو طفيف عن توقعات سابقة بنمو بنسبة 0,1% ويتخطى تقديرات محللين توقعوا عدم تسجيل اي تغيير.

غير ان ذلك الرقم يعد تراجعا عن النمو المسجل في الفصل الرابع من العام الماضي والذي بلغ 0,4%.

وبحسب المكتب الوطني للاحصاء فإن التحسن الطفيف يعود لزيادة افضل من المتوقع في منتجات البناء.

