البورصة المصرية تخسر 63.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري

بلغت خسائر البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 63.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8ر910 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 3ر6 في المائة ليبلغ مستوى 16349 نقطة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 7.62 فى المائة ليبلغ مستوى 805 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 87ر7 فى المائة ليبلغ مستوى 2062 نقطة.

وأشار التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية، إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 9ر91 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 736ر15 مليار ورقة منفذة على 598ر1 مليون عملية.

وأفاد أن تعاملات المصريين استحوذت على 34ر64 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 49ر24 في المائة والعرب على 17ر11 فى المائة، بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 137ر2 مليار جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 69ر468 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 72ر48 فى المائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 28ر51 في المائة، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 39ر362 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 493ر9 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 992ر8 مليون سند تقريبا.