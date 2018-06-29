وزير الاقتصاد الروسي: قدمنا شكوى لمنظمة التجارة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

قال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أورشكين في بيان إن روسيا قدمت طلبا إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية في مارس بلغت 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم، وقال إن ما يبررها هو مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنها من ثم خارج اختصاص منظمة التجارة العالمية.

وقال أورشكين اليوم الجمعة إن روسيا قدمت طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، في خطوة أولى تلزم لحل القضايا المتعلقة بالنزاعات التجارية الدولية بين أعضاء المنظمة.