معدل التضخم في منطقة اليورو يبلغ 2% خلال الشهر الجاري

بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2% خلال شهر يونيو الجاري، بزيادة طفيفة عن المعدل المستهدف الذى وضعه البنك المركزي الأوروبي، وذلك وفقا لتقديرات نشرت اليوم الجمعة من قبل مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الاوروبي "يوروستات".

وكان المعدل المستهدف الذى وضعه البنك المركزي الأوروبي أقل بقليل من 2%.

وفي شهر مايو الماضي، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الكتلة المكونة من 19 دولة.

ويرجع الارتفاع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بشهر حزيران/يونيو العام الماضي، تليها زيادة طفيفة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع الصناعية لغير أغراض الطاقة بشكل طفيف.