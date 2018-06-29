الأسهم الأوروبية ترتفع مع صعود أسواق آسيا وسط هدوء المخاوف بشأن التجارة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة في بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد صعود في الأسواق الآسيوية التي ارتفعت من أدنى مستوى في تسعة أشهر مع تخفيف الصين لقيود على الاستثمارات الخارجية لتمنح المستثمرين راحة مؤقتة من مخاوف نشوب حرب تجارية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش، بينما قفز المؤشر داكس الألماني الذي يتسم بالحساسية تجاه التجارة 1.1 بالمئة.

لكن المؤشرات الأوروبية ستغلق على خسائر أسبوعية وشهرية على الأرجح متأثرة بتصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة من جهة والصين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

كما ساعد اتفاق أبرمه زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة في الصباح الباكر على تحسين المعنويات.

وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح مرتفعا 0.8 بالمئة بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 بالمئة.