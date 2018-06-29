الذهب يرتفع مع هبوط الدولار ويتجه لأسوأ شهر منذ نوفمبر 2016

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن لامست أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر خلال الجلسة السابقة مع تراجع الدولار من المستويات المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع اليورو.

لكن المعدن الأصفر يبدو متجها صوب تسجيل أكبر هبوط شهري في 19 شهرا.

وارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 1250.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. ويوم الخميس لامس المعدن الأصفر 1245.32 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 13 ديسمبر كانون الأول 2017.

ويتجه المعدن إلى الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجع 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 3.6 بالمئة هذا الشهر متجها صوب أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1252.50 دولار للأوقية.

وقفز اليورو بأكثر من 0.5 بالمئة بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة، وهي قضية شائكة كانت تهدد وحدة الاتحاد ومصير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن شأن ارتفاع اليورو أن يعزز الطلب على الذهب بأن يجعل المعدن الأصفر أرخص ثمنا للمستثمرين الأوروبيين.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.6 بالمئة إلى 94.856، بعد أن كان مرتفعا لأعلى مستوى في عام يوم الخميس. لكن المؤشر مرتفع 5.4 بالمئة هذا الربع بدعم من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وتحسن اقتصاد الولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة نحو واحد بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.05 دولار للأوقية. وتتجه إلى أكبر هبوط أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 27 أبريل نيسان، بانخفاض نسبته اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 949.82 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 850 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2016 عند 837.30 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. والمعدن منخفض تسعة بالمئة خلال الربع، وهو أسوأ ربع منذ المنتهي في ديسمبر كانون الأول 2016.