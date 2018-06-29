الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لـ 6 أشهر

اتفق قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا في ظل عدم إحراز تقدّم على صعيد تطبيق موسكو لاتفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا، بحسب ما أعلن مسؤول أوروبي رفيع.

وأوضح المسؤول أن النقاش حول اتفاقيات مينسك والذي حصل بعد المحادثات الماراتونية المتعلقة بأزمة الهجرة "سيقود إلى تمديد جديد للعقوبات لمدة ستة أشهر".