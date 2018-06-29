الربيعة: مركز الملك سلمان يعيد تأهيل 20 ألف طفل جندتهم الميليشيات واستخدمتهم دروعا بشرية

قال الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، إن الميليشيات الحوثية جندت أ أكثر من 20 ألف طفل، واستخدمتهم كجنود ودروع بشرية، وذلك في جريمة إنسانية يدينها العالم.

وأكد الربيعة لـ"الاقتصادية" أن المركز وضع برنامجا لتأهيل الأطفال المجندين وإعادتهم إلى حياتهم وأسرهم، منوها بأن مركز إعادة تأهيل الأطفال بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة، يهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للأطفال، داعيا المجتمع الدولي والإنساني إلى الوقوف بحزم وقوة تجاه الميليشيات الحوثية التي تعبث بحياة الأطفال والنساء من دون مراعاة المبادئ الإنسانية.

وأوضح أن جهود المركز قائمة ولم تغفل أي منطقة في اليمن، بالرغم من التحديات، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية تقوم باحتجاز السفن التي تحمل المساعدات وتهدد الملاحة البحرية وتقوم بنهب المساعدات الإنسانية.

وأكد أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تزرع الألغام في المناطق السكنية، وتضع الأسلحة المضادة للطائرات فوق الأبنية السكنية، مشيرا إلى تعنت ميليشيات الحوثي لدعوات المجتمع الدولي حيال الحديدة وجعلها ميناء الحديدة محطة لنهب الشعب اليمني.

إلى ذلك، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس أربع اتفاقيات مشتركة لدعم الأشقاء في سورية واليمن، حيث خصصت اتفاقيتان لدعم الاقتصاد في محافظتي حلب وحماة لتقديم حزمة تعليمية في الريف الغربي لحلب ومحافظة الرقة في سورية، واتفاقية لتقديم الرعاية الصحية للسوريين في جنوب سورية والمتضررين من الأزمة، واتفاقية أخرى لإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية في اليمن خلال المرحلتين الخامسة والسادسة، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز في مقر المركز في الرياض، إن الاتفاقية الأولى تتضمن دعم وإنعاش الاقتصاد في محافظتي حماة وحلب السوريتين من خلال دعم نهج التمويل الريفي لتعزيز الاستدامة، وتشجيع وصول الفقراء النشطين اقتصاديا إلى الموارد المالية والوسائل اللازمة لإيجاد فرص العمل وتحسين ظروف معيشة المجتمعات المحرومة، وبناء قدرات المجالس المحلية وخدمة أعداد أكبر من الفقراء والمهمشين من خلال تقديم الخدمات التدريبية ذات الجودة العالية، والترويج لمنتجات وخدمات التمويل الصغيرة، مبينا أن عدد المستفيدين المباشرين من الاتفاقية 5400 شخص والمستفيدين غير المباشرين 35400 شخص من النازحين في الداخل السوري في محافظتي حماة وحلب ، بقيمة إجمالية بلغت مليونا و298 ألف دولار. وقال: "إن الاتفاقية الثانية تضمنت دعم التعليم لدى الأطفال واليافعين السوريين من خلال تقديم حزمة تعليمية والمساهمة في تعزيز الالتحاق بالتعليم وتقليل التسرب بين صفوف الإناث والذكور من خلال تهيئة الوسائل الموجودة من بنى تحتية وتأمين مستلزمات التعليم، ورفع مستوى التعليم من خلال تقديم تدريبات للمعلمين والمعلمات وفقا للمناهج الدولية، وتحسين الرفاهية النفسية والاجتماعية للأطفال والمعلمين والمعلمات، مشيرا إلى استهداف 11879 ألف مستفيد في الريف الغربي لحلب والرقة بقيمة إجمالية بلغت مليونا و42 ألف دولار".

وأشار إلى أن الاتفاقية الثالثة تضمنت تقديم الرعاية الصحية للسوريين في جنوب سورية والمتضررين من الأزمة، من خلال تمديد عقد مشروع مشترك بين المركز والجمعية الطبية السورية الأمريكية لتأهيل وتشغيل مستشفى الجيزة في محافظة درعا السورية، في ظل حرص المركز على أن تشمل مشاريعه الطبية جميع الأشقاء السوريين بما في ذلك الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وكبار السن من خلال تشغيل مستشفى الجيزة ودعمه بالإمدادات، والأدوية والوقود والمعدات، وتعيين الكوادر، حيث تستهدف الاتفاقية 63242 مستفيدا في جنوب سورية بقيمة إجمالية بلغت 1,360,993 دولار.

وأبان الربيعة أن الاتفاقية الأخيرة تتضمن إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية في اليمن في المرحلتين الخامسة والسادسة بهدف التأهيل النفسي لعدد 80 طفلا من ضحايا الحروب وتجنيد الأطفال، وإعادة دمج الأطفال في مجتمعاتهم، واكتشاف مواهب الأطفال في الخط والرسم والمسرح وتنميتها في نفوسهم، إضافة إلى توعية أولياء أمور الأطفال المجندين بمخاطر تجنيد الأطفال وكيفية إيجاد بيئة أسرية لهم، وإلحاق الأطفال بالمدارس، وتحديد الاحتياجات الخاصة للأطفال في العلاج الطبي أو الطبيعي، وإقامة دورة توعوية للوقاية من العنف والإصابات والإعاقة.