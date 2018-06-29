بكين لـ «واشنطن»: لا تصعدي الخلاف التجاري.. الغرف المظلمة تحجب الضوء والهواء

حثت الصين الولايات المتحدة على عدم تصعيد الخلاف التجاري بين الجانبين، بعدما فرضت كل منهما تعريفات مرتفعة على واردات بالمليارات من الدولة الأخرى.

وقال وانج شوان نائب وزير التجارة أمس، في بكين: "نأمل من الدول المعنية أن تقوم بالشيء الصحيح وأن تتبنى سياسات تدعم التجارة الحرة، والاستثمار الحر، وتُسهل التجارة، وتسهل الاستثمار"، وفقا لـ"الألمانية".

وأضاف "قيام أي عضو بمنظمة التجارة العالمية بممارسة تقيّد التجارة وتفرض قيودا على الاستثمار ليست في مصلحة الاقتصاد العالمي، وتتعارض مع مصالحها".

وأصدرت بكين تقريرا رسميا يوضح التزامها بقواعد المنظمة. وانتقد التقرير "الأحادية والحمائية"، وشبهها بـ"حبس النفس في غرفة مظلمة".

وجاء في التقرير: "ربما يمكن إبقاء الرياح والأمطار في الخارج، إلا أن الغرفة المظلمة تحجب أيضا الضوء والهواء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في 15 حزيران (يونيو) الجاري، رسوما كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، في خطوة قد تشعل حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترمب، الذي أدى موقفه المتشدد بشأن التجارة إلى مشادة مع حلفائه، في بيان إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على قائمة من الواردات لها أهمية استراتيجية من الصين، كما تعهد بمزيد من الإجراءات إذا ردت بكين.

وأضاف ترمب في بيان "الولايات المتحدة ستسعى لرسوم إضافية إذا انخرطت الصين في إجراءات انتقامية، مثل فرض رسوم جديدة على السلع الأمريكية، أو المنتجات الزراعية، أو إقامة حواجز غير جمركية أو اتخاذ إجراءات عقابية بحق المصدرين الأمريكيين أو الشركات الأمريكية العاملة في الصين".

وفي نفس اليوم، ردت الصين على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم إضافية قدرها 25 في المائة على 659 من المنتجات الأمريكية قيمتها 50 مليار دولار.

والرسوم الجمركية على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار تشمل المنتجات الزراعية والسيارات سيبدأ سريانها في السادس من تموز (يوليو) المقبل. أما موعد سريان الرسوم على البضائع الأمريكية الأخرى فسيعلن في وقت لاحق.

وبحسب "الفرنسية"، فإن الصين أكدت أمس، أنها "وفت بكل الوعود" التي قطعتها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية فيما تسعى واشنطن وبروكسل إلى دفع بكين إلى التخلي عن سياساتها الحمائية.

وفي رد على منتقدين ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نشرت الصين تقريرا بعنوان "الصين ومنظمة التجارة العالمية" يوضح الإصلاحات التي نفذتها بكين منذ انضمامها إلى المنظمة في 2001.

وترى إدارة ترمب أن الولايات المتحدة أخطأت في دعمها لانضمام الصين إلى المنظمة، متهمة بكين بعدم الوفاء بوعودها بتطبيق إصلاحات تناسب السوق.

ولم تواجه الصين سوى 41 قضية في محكمة التجارة العليا، بحسب وانج شوان. إلا أن ناقدين يقولون إن عددا من الشركات والدول لم تقاض الصين بسبب خوفها منها.

وقال كريستوفر بولدنغ أستاذ الاقتصاد في كلية اتش اس بي سي للأعمال في جامعة شينزهين "تستطيع أن تقول من الناحية الفنية إنهم أوفوا بالتزاماتهم ولكن في الحقيقة ذلك لم يحدث".

ويأتي دفاع وانج عن ممارسات بكين التجارية وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بينها وبين الولايات المتحدة.

وغالبا ما يشتكي مسؤولون أمريكيون وأوروبيون من تدخل بكين في السوق والدور الكبير في الاقتصاد للشركات التي تملكها الدولة، والسياسات الحمائية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتينين خلال زيارة إلى بكين الأسبوع الماضي إنه يجب معالجة هذه القضايا في اتفاق محدث لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والصين سيشكلان مجموعة عمل لمعالجة إصلاح منظمة التجارة العالمية، إلا أن بروكسل قد تجد أن المسؤولين في بكين غير مستعدين لذلك.

وركزت واشنطن وبروكسل مخاوفهما على عدم قيام الصين بحماية الملكية الفكرية، والنقل الإلزامي للتكنولوجيا الذي تقول عدد من الشركات الأجنبية إنه شرط لدخول السوق الصينية.

وقال وانج إن "اتهام الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية والإجبار على نقل التكنولوجيا هو فبركة لا تستند إلى حقائق".