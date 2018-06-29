جزارون يشكون عنف النباتيين

دعت منظمة تمثّل الجزارين الفرنسيين الحكومة إلى وقف عنف النباتيين "المتشددين"، واصفة الهجمات التي تعرضت لها محال الجزارة في مناطق مختلفة من فرنسا بـ"الإرهابية".

وأرسل جان فرانسوا جيوهارد رئيس اتحاد الجزارة الفرنسي، خطاب شكوى إلى جيرارد كولومب وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، بينما نُشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد وصفحته على "فيسبوك"، الإثنين، وفقا لموقع صحيفة "تايم" الأمريكية.

وعبرت الرسالة عن مخاوف 18 ألف جزار في فرنسا بشأن ما وصفه جيوهادر بـ "سلطوية" النباتيين، الذين يسعون إلى فرض ثقافتهم بالامتناع عن تناول اللحوم، وذلك من خلال "الدعاية والأخبار غير الدقيقة".

وقال جيوهارد: "إن النباتيين المسلحين دعوا إلى العنف ضد المتاجر المحلية"، مضيفا أن واجهات 15 محلا للجزارة في مناطق متفرقة من فرنسا تعرضت للتشويه بالرذاذ والدم المزيف. واختتم جيوهارد خطابه، قائلا: "إن الهجمات التي عاناها جزارونا وشبابنا هي في الأساس إرهاب"، داعيا وزير الداخلية والحكومة إلى "وقف العنف الجسدي واللفظي والمعنوي" بحق الجزارين. يذكر أن المطبخ الفرنسي يعتمد بشكل كبير على اللحوم ومنتجات الألبان، بينما يشكل النباتيون نسبة ضئيلة من السكان.