«أبل» و«سامسونج» تنهيان نزاعا قضائيا استمر 7 أعوام

أعلنت شركتا "أبل" و"سامسونج"، توصلهما إلى اتفاق قضائي، منهيتين بذلك واحدة من أطول نزاعات الحقوق الفكرية في عصر التقنية، استمرت سبع سنوات.

وبدأت "أبل" رفع الدعاوى على شركات منافسة في 2011 بعدما هدد ستيف جوبز، بملاحقة الخصوم الذين استخدموا نظام التشغيل "أندرويد" دون مراعاة الحقوق الفكرية.

ولم تشر "أبل" و"سامسونج" إلى بنود الاتفاق الذي توصلتا إليه، أخيرا، لكنهما قدمتا وثيقة بشأن قرارهما إلى المحكمة، وفق ما نقلت "بلومبيرج".

وتابعت الشركة الأمريكية ملاحقة عدد من مصنعي الهواتف الكبار، لكن نزاع "أبل" و"سامسونج" كان الأكثر شراسة في النزاع التقني، إذ قالت "أبل" إن الشركة الكورية الجنوبية نسخت تصميما لأحد هواتف "آيفون" بشكل "مفضوح".

ودان حكم قضائي صدر عام 2012 الشركة الكورية الجنوبية، لكن خلاف "سامسونج" و"أبل" حول قيمة التعويضات أدى إلى متاهة قضائية جديدة استمرت أعواما أخرى.

وكلّف النزاع القضائي الشركتين المتخاصمتين مصروفات قضائية وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال المحامي بول بيرجوف، الذي تابع القضية عدة أعوام، إن الطرفين تعبا، ويريدان أن يتوقفا عن دفع المصروفات، لكن لا فكرة لديه حول الطرف الذي بادر إلى التسوية.

وأصبحت الدعاوى القضائية مع شركات منافسة حول حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، مصدر إزعاج واستنزافا لـ "أبل"؛ بسبب تكلفتها التي تصل إلى مليارات الدولارات.

وحكمت هيئة محلفين أمريكية في مايو على "سامسونج" بدفع غرامة قدرها 539 مليون دولار لشركة "أبل" إثر انتهاك براءات الاختراع المتعلقة بتصميمات هواتف.

وكانت شركة أبل قد أعلنت للمرة الأولى عن نظام التشغيل iOS 12 في مؤتمر مطوريها العالمي في سان خوسيه، وذلك في وقت سابق من هذا الشهر.