«فيسبوك» تمنح المستخدم حق إسكات الكلمات المزعجة

أضافت شركة فيسبوك ميزة جديدة تتيح إمكانية "إسكات" الكلمات الرئيسة من صفحة الأخبار الزمنية، ما يعني تجنب الأحاديث والموضوعات المزعجة، بحسب "روسيا اليوم".

وفي الوقت الحالي، لا تزال الميزة في مرحلة الاختبار؛ لذا لن تظهر لجميع المستخدمين، ولكن إذا أثبتت فعاليتها، فمن الممكن أن تصبح متاحة للجميع.

وستظهر ميزة "الغفوة" في القائمة العلوية اليمنى في المشاركة على "آخر الأخبار"، ما يمنحك خيار إخفاء المشاركات مؤقتا حسب الكلمة الرئيسة.

وفي مدونة منشورة، قال شروتي مورفلدهاران من "فيسبوك": "لمنع ظهور الأخبار غير المحببة، بدأنا في اختبار ميزة مضافة إلى مجموعة عناصر التحكم في شريط الأخبار، غفوة الكلمات الرئيسة".

وتظهر الميزة في منشورات الأخبار، وتقدم خيار إسكات كلمات رئيسة محددة، وعند النقر على "الغفوة" لن ترى مشاركات في "آخر الأخبار" تحتوي على تلك الكلمة أو العبارة من أي شخص أو صفحة أو مجموعة.

ويستمر الحظر 30 يوما؛ لذا تأكد من رغبتك في "إسكات" كلمة رئيسة فترة من الوقت قبل الضغط على "الغفوة".