مكافأة مالية من مارادونا للكشف عن مروج إشاعة وفاته

عرض أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو مارادونا، مكافأة مالية قدرها ثمانية آلاف جنيه استرليني لكل من يدلي بمعلومة تكشف عمن روج شائعة عن وفاته، خلال الأيام الأخيرة. وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن مارادونا أوعز إلى محاميه بأن تُقدَّم المكافأة إلى كل مَن يقود إلى الشخص، الذي سبب له إزعاجا كبيرا. وسرت إشاعة وفاة النجم البالغ من العمر 57 عاما، بعدما ظهر في حالة صحية مقلقة خلال مباراة انتهت بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف.وانتشرت الشائعة عبر تطبيق واتساب؛ بسبب رسالة يزعم مُرسلها أنه صحافي أرجنتيني مقيم في روسيا، ادعى أن وفاة مارادونا مؤكدة، وأن إعلانها مسألة وقت فقط.

وأظهرت الصور فريقا طبيا يساعد مارادونا على القيام من مكانه، وهو ما جعل منابر إعلامية تتحدث عن إصابته بأزمة قلبية.

وسارع مارادونا إلى نفي الشائعة، وأوضح في وقت سابق أنه أحس بألم في العنق بعد نهاية الشوط الأول، لكنه رفض الامتثال لنصيحة الأطباء الذين أوصوه بمغادرة ملعب سان بطرسبرج، والذهاب إلى البيت لأخذ قسط من الراحة.