الأسهم الأوربية تتراجع مع تأجج مخاوف التجارة بفعل هبوط اليوان

تراجعت الأسهم الأوروبية مجددا اليوم الخميس حيث أدى انخفاض اليوان الصيني إلى تأجج التوترات التجارية وشجع المستثمرين على بيع الأصول عالية المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة بسوق الأسهم.

وبعد أن قلصا خسائرهما أمس الأربعاء، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي والمؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 0.9 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب مع تلقي شركات التكنولوجيا والسيارات أعنف الضربات.

وكتب ديفيد مادن المحلل لدى سي.ام.سي ماركتس "المستثمرون يبيعون لجني الأرباح من مكاسب أمس مع استمرار التوترات التجارية" مضيفا أن تعافيا مستداما للأسهم سيكون مستبعدا ما لم يتحقق تقدم ملموس على صعيد مفاوضات التجارة.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 2.6 بالمئة وكان الأسوأ أداء في ظل بواعث القلق من انتقال الرسوم الجمركية إلى القطاع الذي أبدى متانة نسبية حتى الآن في مواجهة تعطيلات حركة التجارة.

وكانت أسهم صناع الرقائق اس.تي ميكرو وإنفنيون وايه.اس.ام.ال من أكبر الخاسرين وانخفضت 5.1 بالمئة و4.2 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات 2.4 بالمئة حيث جدد تحذير بشأن الأرباح من أوسرام للإضاءة بواعث القلق بشأن رسوم السيارات وتأثيراتها.

وهوى سهم أوسرام 20 بالمئة بعد أن قالت إن قيودا على التجارة والمبيعات تؤثر على مُصنعي السيارات قد أوجدت "ضبابية ملحوظة".

