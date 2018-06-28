المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقي البنك المركزي المصري اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب".

كان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير في اجتماعه اليوم، عقب زيادات حادة في أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وفي مواجهة تضخم جامح، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة سبع نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016. لكنه عاد وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس آذار بعد أن انحسرت حدة التضخم.