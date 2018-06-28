أمريكا تخفض تقديرات نمو الاقتصاد خلال الربع الأول إلى 2%

أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الصادرة، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي.

كانت التقديرات الأولية الصادرة في مايو الماضي قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2ر2%، في حين أشارت البيانات الصادرة في أبريل الماضي إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.3% من إجمالي الناتج المحلي.

جاء تراجع معدل النمو وفقا للبيانات المعدلة النهائية إلى تراجع إنفاق الشركات على المخزون الرأسمالي وتراجع الإنفاق الرأسمالي، والذي جاء اقل من التقديرات السابقة. في الوقت نفسه جاءت الصادرات أقل من التقديرات السابقة في حين جاءت الواردات أعلى من التقديرات.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية فإن "الصورة العامة للنمو الاقتصادي مازالت كما هي".

كان معدل نمو الاقتصاد في الربع الأخير من 2017 قد بلغ 2.9% من إجمالي الناتج المحلي.