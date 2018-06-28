بدء استقبال طلبات الابتعاث بتخصص إدارة الفعاليات ضمن برنامج "وظيفتك وبعثتك"

بدأ استقبال طلبات الابتعاث في تخصصات ادارة الفعاليات ضمن مسار "وظيفتك وبعثتك" الأحد الماضي وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ووزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الابتعاث على موقع البرنامج. و تم في وقت سابق توقيع اتفاقية التعاون بين البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ووزارة التعليم للابتعاث في تخصصات (إدارة الفعاليات) ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث تم تخصيص 90 مقعد لصناعة الاجتماعات السعودية بواقع 30 مبتعث سنوياً لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أن أحد اهداف البرنامج المعتمدة تتمثل في العمل مع الشركاء لتطوير الموارد البشرية السعودية لتصبح من مصادر الدعم الأساسية في صناعة الاجتماعات السعودية. مثمنا جهود وزارة التعليم في تخصيص (90) مقعد لصناعة الاجتماعات السعودية ضمن مسار "وظيفتك وبعثتك" حيث تم الاتفاق مع الوزارة على أن تستهدف مرحلة الماجستير في تخصص إدارة الفعاليات من الجامعات في أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا. مشيرا إلى من شروط التقديم اجتياز المقابلة الشخصية مع جهة التوظيف وأن يكون المؤهل الحالي للمتقدّم بكالوريوس في أحد التخصصات التي تشمل إدارة فعاليات وهندسة نظم وهندسة صناعية وهندسة حاسب وعلوم حاسب وإدارة نظم المعلومات والتسويق بالإضافة إلى الإدارة المالية والمحاسبة وإدارة أعمال وإدارة عامة وعلاقات عامة وقانون وإدارة السياحة.

وأضاف العيسى أن البرنامج يبذل جهودا لتشجيع الجامعات المحلية على اتاحة تخصصات في ادارة الفعاليات وتزويدهم بالمعلومات التي تشير الى أهمية ذلك وفرص العمل المتوفرة في صناعة الاجتماعات السعودية وقد لاقت هذه الجهود ردود فعل ايجابية من العديد من الجامعات وبدء بعضها في استحداث تخصصات في إدارة الفعاليات. وثمن جهود وزارة التعليم في تفعيل مسار "وظيفتك وبعثتك" في صناعة الاجتماعات. مؤكدا اهتمام ومتابعه اللجنة الاشرافية للبرنامج برئاسة الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئه العامة للسياحة والتراث والوطني بتطوير القدرات البشرية التي تعد من اهم العناصر لتنمية واستدامة صناعة الاجتماعات السعودية. مؤكداَ ان هذه الصناعة تحتاج إلى استثمار حكومي فعّال لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي بما يتوافق مع مكانة المملكة بين دول العالم وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.