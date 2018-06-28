أمريكا ستعمل مع الدول لخفض واردات نفط إيران

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الدول لتقليص وارداتها من النفط الإيراني على أساس حالة بحالة ملمحا إلى أن واشنطن قد تعرض إعفاءات لبعض الحلفاء من أجل تخفيف أثر العقوبات المفروضة على طهران.

كان مسؤول كبير بوزارة الخارجية قال يوم الاثنين إنه سيكون على الدول أن توقف تماما وارداتها من النفط الإيراني.

وأبلغ مسؤول الخارجية رويترز "تركيزنا منصب على العمل مع تلك الدول المستوردة للنفط الخام الإيراني لإقناع أكبر عدد منها بوقف الواردات بحلول الرابع من نوفمبر، " مضيفا "نحن مستعدون للعمل مع الدول التي تقلص وارداتها على أساس حالة بحالة".

