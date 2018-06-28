"الترفيه" تقدم فعاليات خاصة بمهرجان سوق عكاظ التاريخي

تشارك الهيئة العامة للترفيه في الدورة الـ 12 لمهرجان سوق عكاظ التاريخي لهذا العام 2018 بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المواكبة لهذا الحدث المهم وماتضمنه من أهمية أهمية المكان التاريخي الذي يلقى إقبالا كبيرا من الجمهور وعلى مدى 5 أيام مسرحية كوميدية وأمسيتين فنيتين. وستقام الفعاليات على مسرح السوق لمدة 3 أيام من 2 إلى 4 يوليو مسرحية "الشاعر مصقول" الجديدة التي صممت خصيصا لهذه الفعالية وهي من بطولة الفنان الكويتي طارق العلي وبمشاركة خالد المظفر ومهنا فوزي وعبدالله بالعيس وخالد التمار وأحمد البارود. وسيشهد الـ 5 من يوليو أمسية غنائية للفنان عبدالله رشاد وحسن اسكندراني فيما يحيي الأمسية الثانية التي سيحتضنه المسرح ذاته كلا من عبادي الجوهر في السادس من يوليو تجمع الفنان علي عبدالكريم والفنان رامي عبدالله.