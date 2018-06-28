أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (75ر4571) نقطة منخفضًا بـ (98ر4) نقطة وبنسبة (11ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (73ر4576) نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و (334) ألفًا و (498) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر75) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و (307) آلاف و (465) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (005ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (62ر17) مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.11%
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (75ر4571) نقطة منخفضًا بـ (98ر4) نقطة وبنسبة (11ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (73ر4576) نقطة.
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