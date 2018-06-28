مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 0.11%

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (75ر4571) نقطة منخفضًا بـ (98ر4) نقطة وبنسبة (11ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (73ر4576) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و (334) ألفًا و (498) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر75) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و (307) آلاف و (465) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (005ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (62ر17) مليار ريال عماني.