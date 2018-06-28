البورصة المصرية تربح 8.8 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق التعاملات في جلسة اليوم مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية في الوقت الذي اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو البيع .

وأظهرت البيانات الإحصائية لجلسة ختام تعاملات الأسبوع أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة ٠٦ر١ في المائة لينهي التعاملات عند مستوى ٥٥ر١٦٣٤٨ نقطة .

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو ٩٩ر٠ في المائة ليبلغ مستوى ٦٤ر٨٠٤ نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو ٣٦ر١ في المائة، مسجلا مستوى ١١ر٢٠٦٢ نقطة .

وأوضحت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو ٨ر٨ مليار جنيه، لينهي التعاملات عنده مستوى ٨ر ٩١٠ مليار جنيه، وسط تعاملات تجاوزت ٢ر٢ مليار جنيه .

كما أظهرت البيانات أن تعاملات المؤسسات المصرية اتجهت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 8ر110 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 4ر16 مليون جنيه، و6ر30 مليون جنيه، و2ر33 مليون جنيه، على التوالي .