البنك الدولي يقدم 111 مليون دولار منحة للأردن وقرض قدره 389 مليونًا دولار

أعلن البنك الدولي عن قرض سياسات التنمية للأردن، والبالغ 500 مليون دولار أمريكي، يشمل منحة بمقدار 111 مليون دولار أمريكي من البرنامج العالمي للتمويل الميسر، و 389 مليون دولار أمريكي قرضًا لمدة 35 عاما، وفترة سماح بالسداد مدتها 54 شهرًا.

وقال البنك في بيان أصدره من واشنطن اليوم، إن مجموعة البنك تعلن عن دعمٍ جديد للأردن، لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل وتوسيع برنامج الدعم النقدي الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية لتغطية 85 ألف أسرة إضافية بالمعونة المتكررة.

ويأتي الدعم الجديد، حسب بيان البنك، من خلال تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في الإصلاحات الجارية التي تستهدف تحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال من خلال خفض التكاليف وتعزيز المنافسة وزيادة الصادرات.

