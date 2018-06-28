أسهم أوروبا تهبط مجددا مع اقتراب قمة للاتحاد الأوروبي

انخفضت الأسهم الأوروبية مجددا بسبب التوترات التجارية والمخاوف السياسية اليوم الخميس قبل قمة للاتحاد الأوروبي بعدما التقطت سوق الأسهم أنفاسها في الجلسة السابقة عقب موجة بيع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر كثيرا بالتجارة بنسبة 0.1 بالمئة.

وشكلت أسهم القطاع المالي وقطاع التعدين أكبر ضغط على السوق، بينما ارفعت أسهم شركات السلع الأساسية التي تصرف توزيعات مرتفعة مثل نستله ويونيلفر، والتي تعتبر أكثر أمنا في الأوقات التي تتعرض فيها السوق لضغوط.

ونزل مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.3 بالمئة، ليواصل خسائره الحادة هذا الأسبوع، وكانت أسهم إتش.إس.بي.سي ويو.بي.إس وكريدي سويس من بين أكبر الخاسرين. وانخفض مؤشر قطاع التعدين 0.6 بالمئة.

وحققت أسهم قطاع النفط أداء أقوى بعدما بلغت أسعار الخام أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة بدعم من تعطل مفاجئ لبعض الإمدادات ومستوى قياسي للطلب. وكان مؤشر قطاع النفط الأفضل أداء في المنطقة هذا العام، إذ ارتفع 10.5 بالمئة منذ بداية السنة.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت تحركات كبيرة، انخفض سهم إتش آند إم 3.4 بالمئة بعدما أعلنت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس في العالم انخفاضا أكبر قليلا من المتوقع في أرباح الربع الثاني قبل الضرائب.

وهبط سهم سويز الفرنسية للمرافق 3.4 بالمئة بعدما خفض بيرينبرج تصنيفه للسهم إلى توصية بالاحتفاظ من شراء.