ميركل: مسألة الهجرة قد تحدد مصير الاتحاد الأوروبي

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس بأن مستقبل أوروبا على المحك في قضية الهجرة، قبل انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي يتوقع أن تشهد مناقشات شائكة حول هذا الموضوع.

وقالت ميركل متحدثة أمام مجلس النواب الألماني "أمام أوروبا الكثير من التحديات لكن تلك المرتبطة بمسألة الهجرة قد تقرر مصير الاتحاد الأوروبي" داعية إلى حلول "متعددة الأطراف" بدل اتباع بعض الدول نهجا "أحاديا".

