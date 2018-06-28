"إيداع": إضافة وحدات صندوق بنيان ريت

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق بنيان ريت، هذا اليوم الخميس 14/10/1439هـ الموافق 28/06/2018م، إلى "حسابات المركز" للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.