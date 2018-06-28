"آبل" و "سامسونج" تتوصلان لتسوية حول نزاع بشأن براءات الاختراع

توصلت شركتا "آبل" و"سامسونج" إلى تسوية لنزاعهما بشأن براءات الاختراع، بعد أكثر من سبع سنوات ، وفقاً لوثيقة قضائية تم الكشف عنها أمس الأربعاء.

وقالت المحكمة إنه تم إخطارها من قبل الطرفين بأن القضية تمت تسويتها، دون أن يتم الكشف عن بنود التسوية.

وبدأ النزاع في عام 2011 عندما اتهمت شركة آبل منافستها سامسونج بنسخ التصميم والتكنولوجيا الخاصة بجهازي آيفون وآيباد. وأثارت القضية حرب براءات اختراع امتدت إلى حوالي 50 دعوى في العديد من البلدان. وتمت تسوية النزاعات خارج الولايات المتحدة بالفعل بين عملاقي التكنولوجيا.

ووصلت المعركة الطويلة في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي ردت حكما في عام 2016 لمحكمة الاستئناف ضد سامسونج. وأعادت المحكمة القضية إلى محكمة أقل درجة لتحديد العقوبة المالية.

وفي آخر قرار صدر الشهر الماضي ، منحت هيئة تحكيم شركة أبل 539 مليون دولار. وتعني التسوية خارج المحكمة أن شركة سامسونج قررت عدم الطعن على الحكم الصادر الشهر الماضي.