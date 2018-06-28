مصارف قطر تفقد 27 مليار ريال في أبريل .. أكبر تراجع في 80 شهرا

تراجعت ودائع المصارف القطرية خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري 2018، بنحو 27.29 مليار ريال (7.49 مليار دولار)، لتبلغ نحو 794.25 مليار ريال، مقارنة بـ 821.54 مليار ريال بنهاية شهر مارس.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فإن تراجع ودائع النظام المصرفي القطري في شهر أبريل يعد الأكبر من حيث القيمة من شهر أغسطس 2011 أي من نحو 80 شهرا، إذ هوت خلاله الودائع بنحو 29.57 مليار ريال قطري (8.12 مليا دولار أمريكي).

ويسجل القطاع المصرفي القطري أزمات متتالية نتيجة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إذ سحب مودعون أجانب مبالغ ضخمة من المصارف على مدار عام.

ويعود سبب تراجع ودائع النظام المصرفي القطري في شهر أبريل 2018 إلى انخفاض ودائع القطاعات الثلاثة الخاص والعام وودائع غير المقيمين.

لكن ودائع القطاع العام (المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية) هي الأكثر تراجعا، إذ تراجعت ودائعها بنحو 15.74 مليار ريال قطري تشكل نحو 58 في المائة من مجموع التراجع في ودائع النظام المصرفي القطري.

في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 6.78 مليار ريال قطري، تشكل نحو 25 في المائة من مجموع التراجع في ودائع النظام المصرفي القطري.

أما ودائع غير المقيمين، فقد تراجعت بنحو 4.77 مليار ريال، تمثل نحو 17 في المائة من مجموع التراجع في ودائع النظام المصرفي القطري.

ووفقا للتحليل، فإن نحو 82 في المائة من تراجع ودائع المصارف القطرية في أبريل، جاءت بسبب تراجع ودائع التوفير والادخار، حيث تراجعت بنحو 22.42 مليار ريال، بينما ودائع تحت الطلب تراجعت بنحو 4.87 مليار ريال.

وتشكل ودائع القطاع العام القطري 36.9 في المائة من مجموع ودائع النظام المصرفي القطري، في حين تشكل ودائع القطاع الخاص نحو 45.2 في المائة وودائع غير المقيمين تشكل نحو 17.9 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية