«نمو» تفقد 15 نقطة .. وقيم التداول ترتفع 121 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3068 نقطة فاقدا 15 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وارتفعت قيم التداول 121 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليون ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 29 في المائة بنحو 23 ألف سهم لتصل إلى 102 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 38 في المائة بنحو 33 صفقة لتصل إلى 119 صفقة.

وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الصمعاني" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 11.16 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 62 ريالا. واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.4 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 1 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 136 ألف ريال.