«المرور»: لم نسجل أي مخالفة مرورية على قائدات السيارات

أكد لـ"الاقتصادية" اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة، عدم تسجيل أي مخالفة مرورية على قائدات المركبات خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، مشيرا إلى أن قيادتهن ستسهم في رفع التنافس مع الرجل نحو الجودة والتقليل من المخالفات والتجاوزرات المرورية.
وأشار اللواء البسامي إلى أنه طلب من الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم أن تكون الثقافة المرورية سلوكا يمارس لا شعارات تردد، وأن تتضمنها المناهج المدرسية، حيث إن ميدان التربية والتعليم أفضل مكان لتوعية النشء.
وأشار البسامي إلى أن الاتفاقية التي وقعت أمس مع وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير القابضة لإنشاء مدارس القيادة ستسهم في جودة المتدربات، إذ ستتيح تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات في ضوء أعلى معايير السلامة المرورية، حيث تتولى إدارة المرور إصدار رخص القيادة بعد إنهاء كافة متطلبات التدريب والتعليم، مشيرا إلى أنهم سيعملون على التوسع في إنشاء مدارس تعليم القيادة خلال الفترة المقبلة.
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