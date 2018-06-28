تحت رعاية خادم الحرمين .. الأمير خالد الفيصل يدشن فعاليات سوق عكاظ

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس، الدورة الـ 12 لسوق عكاظ الذي تقيمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها، بحضور الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض مرئي لكلمات مصورة لأمير منطقة مكة المكرمة ولرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحكي مسيرة سوق عكاظ منذ إعادة إحيائه والمراحل التي مر بها.

عقب ذلك أعلنت أسماء الفائزين بجوائز سوق عكاظ في دورته الـ 12، حيث فاز ناصر الرشيد بجائزة سوق عكاظ التقديرية للأدب لهذا العام، وفاز جاسم الصحيح الشاعر السعودي بجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح، أما جائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي ففاز بها محمد الناغي الروائي المصري.

فيما فاز بمسابقة جائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي كل من عبدالمجيد الأهدل الخطاط اليمني، وسعود خان الخطاط السعودي، ومحمد أبو ناجي الخطاط الأردني.

أما في مسابقة جائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي، ففاز بها كل من الفنان السعودي ثامر محمد إبراهيم رباط، والفنان السعودي صالح سالم الشهري، والفنانة رشا محمد صديق من ميانمار، وفاز الدكتور فارس بن دباس السويلم بجائزة سوق عكاظ للابتكار فيما فاز الدكتور ماجد محمد فايز بجائزة سوق عكاظ لريادة الأعمال وفاز بجائزة سوق عكاظ للخط العربي – فرع الأصالة بالخط – بلال مختار عطية من مصر وأحمد عادل محمد أمين من مصر.

من جهة أخرى، أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن العلاقة الأخوية التكاملية بين السعودية ومصر هي علاقة تاريخية مستمرة.

جاء ذلك خلال لقائه في الطائف أمس الأول، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتورة إلهام صلاح الدين نائبة وزير الآثار وأحمد حلمي يوسف رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، الذين وصلوا الطائف لحضور حفل افتتاح الدورة الـ12 لسوق عكاظ، التي ستكون مصر ضيف شرفها، حيث جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ورحب رئيس الهيئة بالوفد المصري في زيارته للمملكة، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يعد مصر في مكان القلب، ومهتم ومتابع لإنتاجها وحضورها الثقافي.

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان "عندما نأتي لمجال الثقافة والتراث الحضاري والسياحة فنحن مكملون لبعضنا، كما أننا استفدنا من مصر في جميع المجالات سابقا، عندما كانت المملكة في مرحلة البناء، وسنستفيد من مصر أيضاً في مراحل تسارع البناء الحضاري في المملكة، كما سيكون هناك تبادل من ناحية المعارض الزائرة بين البلدين في مجال الآثار.

وأشار إلى أن العمل مع المسؤولين في مصر في مجال التدريب السياحي والفندقي وإدارة المواقع التراثية والثقافية في المملكة التي تحتاج إلى إدارة، خصوصا أن مصر لديها الرصيد الكبير من الخبرة فيما يتعلق بقطاع الآثار من خلال الاستفادة من خبراء الآثار المصريين، مضيفا "نحن مع مصر في كل المراحل التاريخية ومستمرون في ذلك وهذا الشيء ليس بجديد بين البلدين". من جهتها، أبدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم سعادتها بزيارة المملكة، معربة عن تقديرها العميق لاختيار مصر ضيف شرف دورة سوق عكاظ لهذا العام. وأكدت أن مستقبل التعاون بين البلدين طموح وكبير وواسع، مبينة أن زيارتها للمرة الثانية للمملكة جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة في المجال الثقافي، إضافة إلى أن مصر هي ضيفة شرف للحدث العظيم الذي تستقبله محافظة الطائف في سوق عكاظ، الأمر الذي من شأنه التوسع في مجال التعاون، خصوصا أن هناك تطورا كبيرا يحدث الآن في المملكة عبر اهتمامها الجاد بالحراك الثقافي وتنميته.

بدورها، أشادت الدكتورة إلهام صلاح الدين نائبة وزير الآثار المصرية، بما تشهده المملكة من تطور واضح في مجال الآثار والمتاحف والتراث الوطني، مؤكدة أن التعاون بين المملكة ومصر في مجال الآثار والمتاحف تعاون وثيق.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة ومصر لتدريب وتأهيل عدد من المواطنين والمواطنات السعوديين في مجال إدارة المتاحف والتنقيب عن الآثار وترميمها، مؤكدة أن المملكة تحظى بسواعد شابة وطموحة للنهوض بقطاع الآثار وإبرازه كأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.