إنشاء 5 مدارس لتعليم المرأة القيادة.. البداية بعد 6 أشهر

وقعت وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير التعليم القابضة اتفاقية مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في خمس مناطق في المملكة لمدة خمس سنوات.

وأكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن العمل في هذه المدارس سيبدأ بعد ستة أشهر، وأن برامج هذه المدارس ستقدم لمنسوبات التعليم وغيرهن من المواطنات والمقيمات.

وأشار إلى أن وزارته تعكف على تضمين المناهج والأنشطة المدرسية مواد وبرامج عن السلامة المرورية.

وقال العيسى خلال معرض إجابته عن استفسار الـ"الاقتصادية" عقب توقيع الاتفاقية، إن قرار قيادة المرأة قرار تاريخي، وسنلاحظ تغيرا في سلوك الرجل في القيادة، وسنفتح هذه المدارس للرجال في المستقبل.

ولفت إلى أن التعليم قدم فرص التدريب لتعليم المرأة القيادة في الجامعات السعودية، حيث تأتي هذه الاتفاقية لبناء مدارس القيادة في خمس مدن، وستتبعها فرص أخرى في المستقبل، لتقديم خدمة متميزة في هذا المجال.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في مجال تعليم وتدريب قيادة المركبات ورفع مستوى التأهيل وتحقيق السلامة المرورية.

وتناولت الاتفاقية قيام شركة تطوير التعليم القابضة بإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات وفق منهج تدريبي متقن، بحيث تتوافر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية وتتضمن قاعات دراسية ، ومعامل أجهزة المحاكاة ، وقاعة السلامة ، ومضمار التدريب الميداني ، وتوفر أيضا خدمات الدعم والمساندة لاستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات مثل مكتب المرور، العيادة الصحية، كافتريا، خدمات التصوير، وغيرها، وتتولى شركة تطوير التعليم خدمات الربط الإلكتروني مع إدارة المرور.