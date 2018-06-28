أَجْـهَـدَ نـَـفْسَه بمعنى أَتْـعَـبَها

كثيرا ما نسمعهم يقولون: أَجْـهَـدَ نــَــفْـسَـه وأَجْـهَـدَ دابّتَه باستعمال الفعل المزيد بالهمزة (أَجْهَدَ) ويشيع على ألسنة العامَّة، وهو من فصيح كلامهم لأنَّ له أصلا في العربيَّة الصحيحة؛ إذ يقال: جَـهَـدَ وأَجْـهَـدَ ومعناهما واحد، جاء في الصحاح، (جهد): "الجَـهـْـد (بفتح الجيم): المشَقَّة، يقال: جَـهَـدَ دابـَّـته، وأَجـْـهـَـدَها إذا حـَـمـَــلَ عليها في السّــيْـر فوق طاقتها".
إذنْ، يجوز استعمال الفعل الثلاثي "جَهَدَ" والفعل المزيد بالهمزة (أَجـْـهَـدَ) لأنهما بمعنى واحد وهو أَنـْـهَـكَ أو أَتـْـعَـبَ.
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