حبة دواء تغني عن حقن الأنسولين المؤلمة

طوّر فريق من العلماء الأمريكيين "حبة أنسولين"، تغني عن استخدام الحقن اللازمة لعلاج مرضى السكري من النوع الأول.
وبحسب موقع كلية "جون باولسون للهندسة والعلوم التطبيقية" في جامعة هارفارد، فإن الباحثين طوروا الحبة التي سيستفيد منها نحو 40 مليون مصاب بالمرض حول العالم، بتقديمها جرعة ملائمة لكل حالة.
وأوضح الموقع أن الفريق العلمي طوّر وسيلة جديدة لوضع الأنسولين داخل سائل أيوني مكون من الكولين وحمض الجيرانيك.
وتوضع كل مركبات الحبة داخل كبسولة مقاومة لأحماض المعدة، إلا أنها تتحلل عند مرورها بالوسط القاعدي للأمعاء الدقيقة.
ومن مزايا العلاج الجديد أنه يمكن حفظ الحبة الجديدة شهورا دون أن تفسد، وهذا أمر صعب بالنسبة لحقن الأنسولين.
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