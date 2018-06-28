أمريكي قرر مكافحة المخدرات فدخل السجن

ألقت الشرطة القبض على صاحب معرض فني في ولاية كونكتيكت بالولايات المتحدة، بعد نصبه تمثالا ضخما لملعقة مملوءة بالهيروين أمام مقر شركة أدوية Purdue Pharma.

وكان فرناندو لويس ألفاريز، قد نصب التمثال، الذي يزن 362 كيلوجراما، أمام مدخل المبنى، ورفض رفعه من هذا المكان، بغرض لفت انتباه المارة لعقار Oxycodone المخدر، الذي تنتجه الشركة، ويتحمل جزئيا مسؤولية انتشار معدلات إدمان الأفيون المصنّع جزئيا على نطاق واسع في البلاد.

وقال ألفاريز تعبيرا عن وجهة نظره، "يتعيّن على السلطات حبس هؤلاء، فهم يجمعون الأموال جراء بيع ذلك العقار، ثم يدفعون الضرائب والغرامات ويعودون إلى العمل بحرية، وهو أمر يجب أن يتوقف".

وتابع قائلا، "كان يجب أن يكون التمثال أكبر حجما، لكنني كنت مضطرا إلى نقله بالسيارة، ما دفعني إلى تصغير حجمه. المهم أن يلفت التمثال انتباه المارة إلى العقاقير التي تتضمن الأفيون المصنع جزئيا، التي تجعل الإنسان مدمنا على المخدرات مستقبلا".

وأشارت صحيفة "تايم" إلى رفع عدد من الشكاوى ضد الشركة المذكورة، إلا أنها كانت ترفض جميع الاتهامات كل مرة، وكل ما فعلته هو إيقاف إعلاناتها عن مستحضر Oxycodone الذي تنتجه منذ فبراير الماضي، وفي يونيو الجاري منعت من تسويقه.

وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن 63 ألف مواطن أمريكي ماتوا بسبب الإدمان على المخدرات عام 2016، وتضاعف عدد الضحايا خلال سنة، ما اضطر دونالد ترمب إلى إعلان أن وباء المخدرات بلغ مستوى حرجا، وحان الوقت لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الرعاية الصحية.