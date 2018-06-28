ميزة جديدة من «إنستجرام» للمستخدمين

أطلق موقع "إنستجرام" ميزة جديدة تمكّن مستخدميه من إجراء محادثات جماعية بالصوت والصورة، في مسعى لجعل الزوار يقضون وقتا أطول على المنصة.
وبحسب "سكاي نيوز"، فإن مستخدمي "إنستجرام" بوسعهم أن يجروا محادثات ثنائية أو جماعية يصل تعداد المشتركين فيها إلى خمسة.
ويستطيع المستخدم تصغير نافذة المحادثة وتنحيتها جانبا، ليواصل تصفح الصور ومقاطع الفيديو على موقع إنستجرام التابع لـ"فيسبوك".
وكانت منصات أخرى للتواصل الاجتماعي قد أطلقت ميزات مماثلة قبل فترة، فتطبيق سناب شات - مثلا - بدأ بتوفير الخاصية في أبريل الماضي.
وكان "إنستجرام" قد أعلن الأسبوع الماضي أن عدد مستخدميه تخطى عتبة المليار مستخدم نشط، في إنجاز يعكس الإقبال المتزايد، ولا سيما من الشبان، على شبكة التواصل الاجتماعي.
وأتى إعلان هذا الإنجاز خلال فعالية نظمها كيفن سيستروم، رئيس الشركة، في سان فرانسيسكو، وكشف خلالها النقاب أيضا عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن أن تصل مدة الواحد منها إلى الساعة.
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