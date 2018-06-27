ألمانيا حاملة اللقب تودع كأس العالم من الدور الأول

ودعت ألمانيا حاملة اللقب كأس العالم لكرة القدم في روسيا من الدور الأول بعد هزيمة مفاجئة 2-صفر أمام كوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم الاربعاء. وسجل كيم يونج جون هدفا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد وأضاف سون هيونج مين الهدف الثاني قبل صفارة النهاية.

وظهر بطل العالم أربع مرات، والذي كانت آخر مرة خرج فيها من الدور الأول في كأس العالم عام 1938، ظلا باهتا للفريق الفائز بالبطولة قبل أربع سنوات وسجل هدفين فقط في ثلاث مباريات.

ولاحت لكوريا الجنوبية، التي ودعت المنافسات أيضا، أفضل فرصة في بداية المباراة عندما أخفق مانويل نوير حارس ألمانيا في التعامل مع ركلة حرة في الدقيقة 19 قبل أن يصحح خطأه.

وزاد منتخب ألمانيا الضغط بعد الاستراحة وتقدم للأمام لكن رغم التفوق التام في الشوط الثاني لم يستطع هز الشباك قبل أن تسجل كوريا الجنوبية هدفيها في الأنفاس الأخيرة.