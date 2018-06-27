الصين ترفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا

رفعت الصين الاربعاء الحظر المفروض على استيراد لحوم الابقار البريطانية المعمول به منذ أزمة جنون البقر قبل أكثر من 20 عاما، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

يأتي ذلك بعد سنوات من المفاوضات وتفقد الصين للمزارع البريطانية كما قالت داونينغ ستريت في بيان معتبرة ان إنهاء الحظر خبر جيد لمربي المواشي البريطانيين الذين يمكن أن يجنوا قرابة 250 مليون جنيه (284 مليون يورو) خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويصادف بعد يومين من اتفاق توصلت اليه باريس حول رفع الصين الحظر المفروض على لحوم الابقار الفرنسية منذ 2001.

وقالت لندن انه "قرار تاريخي" يأتي بعد حظر لأكثر من عقدين منذ أزمة مرض جنون البقر الذي أصاب المواشي في بريطانيا في 1996.

والصين ثامن أكبر سوق لتصدير الاغذية البريطانية مع 560 مليون جنيه (635 مليون يورو) العام الماضي.

وقال وزير البيئة مايكل غوف "انه نبأ ممتاز لصناعاتنا الغذائية وزراعتنا على الصعيد العالمي وهذا يثبت اننا قادرون حقا على ان تكون بلادنا منفتحة على الخارج خارج الاتحاد الاوروبي".

وتدافع الحكومة المحافظة التي تجد صعوبة في تحقيق تقدم في المفاوضات حول بريكست عن رؤية تكون فيها بريطانيا رائدة في التجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي.

