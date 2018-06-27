إثيوبيا تبدأ استخراج الغاز الطبيعي من منطقة في جنوب شرق البلاد

قالت وسائل إعلام تابعة للدولة اليوم الأربعاء إن إثيوبيا ستبدأ هذا الأسبوع بإستخراج الغاز الطبيعي من احتياطيات في منطقة في جنوب شرق البلاد.

وتقول وزارة التعدين إن حقلين للغاز في منطقة صومالي يحتويان على احتياطيات تبلغ 4.7 تريليون قدم مكعبة و13.6 مليون برميل من السوائل المصاحبة.

واكتشفت تلك المكامن في عقد السبعينات لكن لم يتم استغلالها حتى الآن.