"وول ستريت" تبدا تعاملاتها مرتفعة بعد خطة الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا

الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع بعد أن قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ستستخدم عملية مراجعة أمنية مشددة لمواجهة التهديدات التي تشكلها الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا المحلية بدلا من فرض قيود موجهة للصين تحديدا.

وفتح المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 20 نقطة تعادل 0.08 بالمئة إلى 24303.11 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.39 نقطة تعادل 0.20 بالمئة إلى 2728.45 نقطة.