مؤسسة النقد تمنع شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع وثيقة التأمين

منعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شركة المعتمدة لوكالة التأمين من بيع أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين ابتداءً من يوم الأربعاء 13 / 10 / 1439هـ الموافق 27 / 6 / 2018م.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن قرار المنع جاء بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في استمرارها في عدم الالتزام بالفصل التام بين الحسابات البنكية الخاصة بالأقساط التأمينية والحسابات البنكية الأخرى الخاصة بالشركة، والتأخر في تحويل مبالغ الأقساط التأمينية لشركة التأمين إضافةً إلى عدم توافر شبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الخاص بالشركة.

