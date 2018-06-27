مخزونات النفط الأمريكية تهبط حوالي 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت حوالي 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الانتاج، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام تراجعت 9.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو أيار لتصل إلى 416.64 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وهذا هو أكبر هبوط أسبوعي في مخزونات الخام الأمريكية منذ سبتمبر أيلول 2016 .

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.7 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 15 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن ترتفع 774 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 512 ألف برميل يوميا إلى 5.36 مليون برميل يوميا.

