المالية المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 16.750 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية المصرية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر16 مليار جنيه .

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 250ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد 555ر19 % ، فيما بلغ أعلى عائد 61ر19%، وأقل عائد 8ر18 % .

وأشار البيان إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 5ر8 مليار جنيه بمتوسط عائد 113ر19 % ، في حين سجل أقصى عائد 23ر19 % ، وأدنى عائد 75ر18 % .

