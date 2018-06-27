الكويت تطرح أول عطاء لبيع الخام الخفيف الممتاز

قال مصدران مطلعان بقطاع النفط اليوم الأربعاء إن مؤسسة البترول الكويتية طرحت أول عطاء لبيع نوع جديد من النفط الخام في آسيا.

وقال أحد المصدرين إن المؤسسة عرضت 500 ألف برميل من خام الكويت الخفيف الممتاز للتحميل يومي 26 و27 يوليو تموز في عطاء يغلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وذكر المصدر أن البترول الكويتية تطلب عروضا بعلاوة سعرية عن متوسط تقييمات خامي عمان ودبي على منصة بلاتس.