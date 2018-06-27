الأسهم الأوروبية تنخفض صباحا مع استمرار مخاوف الحرب التجارية

ضغطت المخاوف من زيادة قيود التجارة العالمية على أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، في ظل عدم وجود أنباء تذكر عن الشركات والاقتصاد تهدئ مخاوف زيادة الحماية التجارية التي أضرت أسواق الأسهم بشدة.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة وكانت أسهم شركات السيارات الأسوأ أداء مجددا حيث تراجع مؤشر القطاع 0.9 بالمئة ودفع المؤشر داكس الألماني للتراجع 0.5 بالمئة مع نزول أسهم شركات بي.إم.دبليو وفولكسفاجن ودايملر.

وسجل المؤشر الأوروبي أدنى مستوى منذ 12 أبريل نيسان بينما انخفض قطاع السيارات، الذي كان هدفا بارزا لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، واقترب من أدنى مستوى في عشرة أشهر.

وساعدت أسهم قطاع الطاقة في الحد من الخسائر حيث ارتفع مؤشر القطاع واحدا بالمئة مع صعود أسعار الخام بفعل تعطل إمدادات في كندا وبعدما طالب مسؤولون أمريكيون المستوردين بالتوقف عن شراء الخام الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض سهم آي.دبليو.جي البريطانية المتخصصة في تدبير مساحات العمل 4.1 بالمئة بعدما أصدرت الشركة تحذيرا بشأن الأرباح وأرجعت السبب في ذلك إلى تكلفة فتح مساحات جديدة وضعف الأداء في بريطانيا.

وقفز سهم إيمريس 6.4 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما رفع محللون في إكسان بي.إن.بي باريبا تصنيف سهم الشركة المتخصصة في استخراج ومعالجة المعادن من "محايد" إلى "أداء يفوق السوق".

ونزل سهم روبي الفرنسية لتخزين وتوزيع النفط خمسة بالمئة بعدما خفضت بيرينبرج توصيتها للسهم من "شراء" إلى "احتفاظ".