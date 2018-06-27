وزير النقل ورئيس هيئة الطيران يزوران المسئولين في الإيكاو

زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل العامودي يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم بن محمد التميمي , رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو " الومويا بيرناد إليو.وأكد وزير النقل في زيارته دعم المملكة لجميع أهداف الإيكاو الاستراتيجية، مستعرضاً أوجه التعاون بين المنظمة والمملكة , حيث تم الاتفاق على استضافة المملكة لمؤتمر عالمي لإقليم الشرق الأوسط والدول العربية بشأن سلامة وأمن الطيران المدني ومشاركة الإيكاو في وضع خطط وبرامج اقليمية لرفع مستوى امتثال دول المنطقة للقواعد القياسية الدولية للمنظمة. كما قاما معاليهما بزيارة إلى الأمينة العامة بالمنظمة الدكتوره فانغ ليو, ناقشا خلالها سبل التعاون بين المنظمة والمملكة في مجال التدريب ورفع كفاءة التواصل بين المملكة والمكتب الإقليمي في القاهرة. وأشادت الدكتورة فانج بالدور الريادي للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية , شاكرة الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة في رفع مستوى السلامة الجوية وأمن الطيران المدني على مستوى الإقليم والعالم، منوهةً بجهود المملكة المستمرة في مساندة خطط منظمة الإيكاو في مكافحة الإرهاب ودعم برنامج الخطة العالمية لأمن الطيران