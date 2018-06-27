تراجع تكلفة تأمين ديون البحرين بعد تعهد دول خليجية بالدعم

انخفضت تكلفة التأمين على ديون البحرين اليوم الأربعاء من مستويات قياسية مرتفعة بعدما تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم الدعم المالي للمملكة.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات تراجعت 16 نقطة أساس عن إغلاق أمس الثلاثاء إلى 529 نقطة أساس.

وساهم تعهد الدول الخليجية الثلاث بدعم البحرين في تهدئة مخاوف المستثمرين بخصوص قدرة البلاد على تجنب أزمة تمويل.