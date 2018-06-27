سندات البحرين الدولارية تتعافى بعد تعهد السعودية والإمارات والكويت بالدعم

تعافت سندات البحرين الدولارية السيادية بقوة اليوم الأربعاء بعدما قالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إنها ستقدم دعما ماليا للمملكة.

وقفز إصدار 2023 بمقدار 4.5 سنت إلى 92.9 سنت للدولار، بحسب تريدويب، بينما ارتفعت السندات الدولية استحقاق 2022 بواقع 4.3 سنت إلى 94.82 سنت.

كما ارتفعت صكوك البحرين، حيث زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنت إلى 93.69 سنت، وفقا لتريدويب.