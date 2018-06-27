دراسة: فيروس شلل الأطفال المعدل وراثيًا قد يطيل أعمار بعض مرضى سرطان المخ

قال باحثون أمريكيون اليوم إن نحو 21 % من مرضى نوع خطير من سرطانات المخ ظلوا على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات بعد علاجهم بلقاح من فيروس شلل الأطفال المعدل وراثيًا مقارنة بأربعة بالمئة فقط من مرضى أورام مشابهة تلقوا علاجًا تقليديًا.

ونشرت النتائج في دورية نيو إنجلاند الطبية وهي آخر مستجدات لقاح تجريبي لعلاج السرطان طوره معهد ديوك كانسر في مدينة دورهام بولاية نورث كارولاينا الأمريكية لمرضى الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال (جليوبلاستوما)، وهو نوع شرس من أنواع سرطانات المخ.

وتصل فترة بقاء مرضى جليوبلاستوما على قيد الحياة بعد أن يعاود المرض مهاجمتهم إلى 12 شهرًا في المتوسط. وعادة ما يتضمن علاج هذا النوع من السرطان العلاج الكيماوي والإشعاعي والعلاجات الموجهة.

ويشمل اللقاح التجريبي شكلاً من أشكال فيروس شلل الأطفال بعد إجراء تعديلات وراثية عليه حيث يجرى حقنه في الورم بالمخ عبر عملية قسطرة جراحية. ويعمل اللقاح على شحذ نظام المناعة لاستهداف خلايا الورم.